Per molti club italiani le garanzie finanziarie sono irricevibili, ma si continua a trattare fino al 16 dicembre. Il clima è teso, resta ancora il nodo presidenza.

0 condivisioni

di Franco Borghese - 26/11/2019 10:19 | aggiornato 26/11/2019 10:24

Non è ancora caduta l'ultima goccia. Il vaso regge, ma è in bilico. Ieri, infatti, è stata di fatto bocciata l’offerta di Mediapro, così come era stata emendata dalle osservazioni della commissione di qualche giorno prima (e nemmeno avallata dalla controparte). Formalmente si tratta di un semplice rinvio (ma è l'ennesimo) con il rinnovo del mandato all’amministratore delegato Luigi De Siervo a continuare a trattare fino al 16 dicembre. La situazione però appare critica. I club di Serie A sono divisi.

Quella di ieri è stata la prima assemblea di Lega dopo le dimissioni del presidente Gaetano Miccichè. C'era tensione, non c’erano le condizioni per dire sì al gruppo spagnolo che si è candidato a diventare partner della Lega nella realizzazione e nella gestione del canale tematico della Serie A dal 2021. Il presidente del Torino Urbano Cairo, in mattinata, si era detto scettico perfino sulla possibilità di andare al voto.

D'altronde il Bologna (con la delega del Lecce) e la Roma avevano anticipato verbalmente la loro contrarietà alla proposta, in assenza di una specifica clausola sulle garanzie finanziarie. La divisione era già concreta. I club hanno poi però deciso di votare ugualmente per vedere quale fosse effettivamente la situazione. E il quadro è preoccupante: 6 contrari (Bologna, Inter, Juve, Lecce, Milan, Torino), 3 astenuti (Fiorentina, Napoli, Roma), 10 a favore (Atalanta, Brescia, Cagliari, Genoa, Lazio, Parma, Samp, Spal, Udinese, Verona). Non si è espresso il Sassuolo, in lutto per la morte della moglie di Squinzi.

Luigi De Siervo si sta spendendo affinché si trovi un accordo fra i club di Serie A

Serie A, scontro in Lega su Mediapro

Lotito e i presidenti dei club a lui alleati interpretano il voto come un atto di sfiducia verso l’a.d. De Siervo, le altre società ritengono irricevibile il testo per l’inadeguata copertura finanziaria, oltre che per il fatto che il minimo garantito di 1.150 milioni annui (con rinnovo automatico per il secondo triennio a 973 milioni) si baserebbe sui ricavi e non sugli effettivi incassi: non bastano, a loro giudizio, i 200 milioni di anticipo, ce ne vorrebbero almeno altrettanti di fideiussione bancaria, anche per il rischio che Mediapro non trovi l’accordo con Sky per la distribuzione del canale e debba di conseguenza vendere il prodotto direttamente ai consumatori.

Sui diritti tv la Lega di serie A ha rinviato tutto un'altra volta: al 16 dicembre, sempre che Mediapro decida di aspettare. E tira brutta aria anche per De Siervo, dopo le dimissioni di Micciché. — Fulvio Paglialunga (@FulvioPaglia) November 25, 2019

I club sono preoccupati soprattutto per quel che riguarda il primo anno di una possibile rivoluzione della vendita della Serie A ai tifosi-abbonati. De Siervo ha spiegato che l'intenzione è quella di essere certi che il nuovo modello non crei contraccolpi sui flussi di pagamento. L'amministratore delegato si sta spendendo per tenere aperta la porta a Mediapro in modo da avere un piano B nel caso di offerta insoddisfacenti dai broadcaster (approvate le linee guida del bando che sarà lanciato nel 2020). Trovare l'accordo però appare complicato. Non è però ancora caduta la goccia che fa traboccare il vaso.