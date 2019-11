A segno Joao Pedro (rigore), Nainggolan, Lapadula (rigore) e Calderoni.

26/11/2019

Lecce-Cagliari è stato il posticipo della 13ª giornata di Serie A andato in scena al Via del Mare. Il Lecce è sceso in campo dopo la sconfitta per 4-2 maturata sul campo della Lazio nel turno prima della sosta. Una bella vittoria invece per il Cagliari, che ha superato la Fiorentina 5-2 in casa. La partita è finita 2-2 in virtù delle reti segnate da Joao Pedro (rigore), Nainggolan, Lapadula (rigore) e Calderoni. Espulsi nel finale Cacciatore, Olsen e Lapadula.

Nel prossimo turno il Lecce affronterà la Fiorentina al Franchi, sabato 30 novembre alle 20.45. Il Cagliari invece giocherà in casa contro la Sampdoria nel monday night di lunedì 2 dicembre alle 20.45.