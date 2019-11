Serie A, Torino-Inter inizia in ritardo per degli scontri in curva

Serie A, Torino-Inter inizia in ritardo per degli scontri in curva

Gli agenti della Digos si sono subito messi in moto per identificare gli aggressori e ci sono riusciti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, eseguendo il provvedimento di arresto differito. Sono cinque gli ultrà del Toro finiti in manette, tutti appartenenti al gruppo Torino Hooligans. Le indagini proseguiranno per individuare gli altri responsabili.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK