Tensione prima di Atalanta-Dinamo Zagabria, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Quando i circa 4mila tifosi croati, partiti alle 17.40 dall'Arco della Pace, avevano ormai raggiunto San Siro in corteo scortati dalle Forze dell'ordine, si sono verificati scontri tra le due tifoserie.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK