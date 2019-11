Il Napoli di Ancelotti è atteso dalla sfida contro il Liverpool, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, in programma mercoledì ad Anfield alle ore 21.

Devo fare ammenda. Dissi che gli allenamenti li dirigeva Davide, mi dissero così, ma li dirige Carlo Ancelotti. Avendo detto una sciocchezza, da uomo Ancelotti mi ha detto di non dirlo più e mi ha spiegato una serie di cose. Questo non toglie le critiche all'allenatore, ma l’uomo non lo discuto e non è un nostro tema

