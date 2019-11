A post shared by Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) on Nov 26, 2019 at 4:32am PST

Ciao Sergej, come stai? Qui è Rey Mysterio. Volevo solo congratularmi con te e tutta la Lazio per il grande calcio che state esprimendo in questa stagione di campionato. Ricorda, tu sei il Sergente in campo, quindi continua con il tuo gran lavoro! Booyaka 6-1-9

Proprio il wrestler di San Diego (ma di origini messicane), conosciuto anche per la sua celebre 619, segue il calcio italiano e oggi ha mandato un video-messaggio al centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic . Lo ha fatto direttamente dal backstage dell’evento Survivor Series , in scena a Chicago alla Allstate Arena

