Soares Dias non ha cambiato idea sul contatto tra attaccante e portiere bensì ha fatto riprendere l'azione a centrocampo, dove Gueye aveva commesso un fallo su Marcelo. Una decisione che ha fatto giustamente infuriare Verratti e compagni. Quel contatto era infatti stato valutato in tempo reale dall'arbitro che aveva invitato il brasiliano a rialzarsi con ampi gesti.

Il primo tempo di Real Madrid-PSG, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, si è concluso 1-0 in virtù della rete segnata al 17' da Karim Benzema. Nel finale della prima frazione ci sono però state polemiche per un rigore prima assegnato ai parigini e poi tolto dall'arbitro Soares Dias con l'ausilio del VAR Lopes Martins.

