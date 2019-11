L'episodio è avvenuto nel corso del derby di Asuncion tra l'Olimpia e il Cerro Porteño.

di Marco Ercole - 26/11/2019 16:49 | aggiornato 26/11/2019 16:53

Gli appassionati di calcio internazionale si ricorderanno certamente di lui per i suoi otto anni trascorsi nell'Atheltic Bilbao, oppure per i tre in Premier League vestendo le maglie di Fulham e Middlesbrough. In pochi sanno però che adesso, Fernando Amorebieta, gioca in Paraguay, con la maglia del Cerro Porteño.

E ancora in meno saranno a conoscenza di quello di cui si è reso protagonista nel corso dell'ultimo derby giocato contro l'Olimpia Asuncion (perso 4-2, con poker dell'ex Bayern Monaco, Roque Santa Cruz). Proprio in questa circostanza, infatti, il buon Fernando ha visto bene di dare un morso in testa (sì, avete letto bene, un morso in testa) a Camacho, suo avversario.

Paraguay, Amorebieta morde in testa l'avversario

L'arbitro era vicinissimo all'azione e si è accorto di tutto in tempo reale, così ha inevitabilmente espulso il difensore venezuelano. Insomma, qui ci troviamo di fronte a un "upgrade" rispetto al predecessore illustre in questo campo, lo specialista Luis Suarez. Lui con Ivanovic e Chiellini si era "limitato" a mordere la spalla dell'avversario.

A differenza dell'attaccante uruguaiano del Barcellona, invece, Fernando Amorebieta evidentemente deve avere una gran passione culinaria per il cervello... D'altronde i gusti sono gusti. E chi siamo noi per giudicare?