Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, la Pulce è davanti a tutti per la conquista del trofeo fra una settimana.

di Daniele Minuti - 26/11/2019 11:37 | aggiornato 26/11/2019 11:42

All'assegnazione del Pallone d'Oro 2019 manca ormai meno di una settimana, con l'evento annuale organizzato da France Football fissato per lunedì 2 dicembre in cui sarà assegnato il trofeo individuale più prestigioso del mondo del calcio. E a pochi giorni, il favorito per la vittoria finale sarebbe Leo Messi.

Lo rivela il Mundo Deportivo che ha raccolto alcune indiscrezioni secondo cui il numero 10 del Barcellona in queste settimane avrebbe "sorpassato" tutti quanti i suoi avversari nella strada per raggiungere la sua sesta vittoria (che lo renderebbe il calciatore che ha sollevato più volte il Pallone d'Oro nella storia staccando l'eterno rivale Cristiano Ronaldo).

Nulla ancora di certo ma le votazioni fatte dai giornalisti sono state ufficialmente chiuse il 9 novembre quindi il vincitore è stato già deciso: tutto sembra quindi portare a Messi che avrebbe battuto la concorrenza di Van Dijk e proprio di Cristiano Ronaldo.

Messi è il favorito per il Pallone d'Oro

Fra le tante voci c'è anche quella secondo cui gli inviati di France Football sarebbero già stati a Barcellona per fare le classiche foto di rito con Messi, ipotesi che non è stata commentata in alcun modo dall'entourage del giocatore argentino. Il numero settimanale della rivista specializzata francese va infatti terminato in anticipo per questa edizione visto che c'è la Champions League di mezzo e stavolta i giornalisti si sarebbero fatti "beccare" in Catalogna.

Messi quindi vola spedito verso il suo sesto Pallone d'Oro dopo aver vinto Liga e Scarpa d'oro nella stagione 2018/2019: l'assegnazione del premio non sarà però esente da polemiche visto che la Pulce viene da due pessime spedizioni in Champions League col Barça e in Nazionale per la Copa America.

I due rivali più accreditati sono Van Dijk (che ha vinto la Champions col Liverpool) e Ronaldo (che ha portato a casa il campionato e la Nations League battendo proprio l'Olanda del difensore Reds). Ma nonostante le ottime stagioni, ancora una volta il trofeo sembra essere diretto verso Messi.