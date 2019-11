Lunedì 2 dicembre l'argentino sarà al Theatre du Chatelet di Parigi per ricevere il suo sesto Pallone d'Oro: il giocatore sarebbe stato già informato da France Football.

di Redazione Fox Sports - 26/11/2019 20:46 | aggiornato 26/11/2019 20:59

Dalla Spagna continuano ad arrivare conferme: Lionel Messi vincerà il Pallone d'Oro 2019. Lo assicura il quotidiano catalano Mundo Deportivo, secondo cui la Pulce sarà a Parigi lunedì 2 dicembre al Theatre Chatelet per ricevere per la sesta volta in carriera il premio assegnato dalla rivista France Football dal 1956.

Il giornalista spagnolo Francesc Aguilar, ex vicedirettore di Mundo Deportivo che per anni ha votato per il Pallone d'Oro, ha fatto sapere che Pascal Ferré e Thierry Marchand, rispettivamente caporedattore e redattore di France Football, hanno fatto tappa a Barcellona per informare Messi che è stato il giocatore più votato.

La Pulce, che nell'ultima stagione ha vinto Liga e Supercoppa di Spagna, avrebbe già rilasciato la consueta intervista e fatto le foto di rito che finiranno sulla copertina di France Football. Dopo i successi del 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015, il fuoriclasse del Barcellona sembra così pronto a mettere l'ennesimo riconoscimento in bacheca.