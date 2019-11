Spoelstra orchestra, Butler esegue e i giovani Nunn e Herro completano un quadro di una squadra giovane e di belle speranze.

di Simone Mazzola

Come ogni inizio di stagione NBA che si rispetti ci sono delle sorprese, quelle squadre che contrariamente a tutti i pronostici partono con le marce alte mettendo fieno in cascina per il prosieguo della stagione. In molti casi sono franchigie senza velleità e consapevoli di non poter chiedere molto alla stagione, che cominciano leggere, magari pescano qualche vittoria e poi viaggiano per qualche settimana sulle ali dell’entusiasmo. E chi più dei giovani può veleggiare su una leggerezza ed euforia di qualche buona partita iniziale?

E quale squadra annovera nelle sue fila una quantità notevole di giovani di belle speranze? I Miami Heat non solo partivano con i fari spenti, ma soprattutto non avevano obiettivi particolari se non quello di cominciare a ricostruire selezionando i talenti su cui poter fondare una nuova risalita. Se guardiamo le prime partite non solo questo obiettivo è stato raggiunto, ma è andato ben oltre arrivando alla consapevolezza di avere per le mani un gruppo molto giovane, ma di bellissime speranze con alcuni colpi anche impronosticabili alla vigilia.

Gli Heat giocano un basket frizzante, divertente e molto piacevole da guardare, fatto di trattamento di palla, talento e capacità di creare vantaggi dal palleggio o con la propria pericolosità nel tiro da tre punti. Se facciamo eccezione per Bam Adebayo, che pound per pound potrebbe essere oggi il giocatore più migliorato della stagione NBA, tutti gli altri gravitano di partenza fuori dalla linea del tiro da tre punti, aprendo il campo e creando vantaggi sia in avvicinamento che con un notevole uso del penetra e scarica.

NBA: Herro-Nunn una coppia esplosiva

Nell’analizzare l’inizio di stagione degli Heat è impossibile prescindere dalla coppia Herro-Nunn, che sta mettendo a ferro e fuoco ogni difesa NBA. Nunn è un undrafted firmato dagli Heat al termine della scorsa stagione per completare il roster, ma già da questa preseason, si sono accorti di avere per le mani un potenziale breakout player. Il mancino è nelle primissime posizione in ogni categoria statistica per i rookies dal punto di vista realizzativo e di produzione offensiva. La sua mano mancina educatissima dalla lunga distanza è l’arma principale della sua sfrontatezza che converte in una pericolosissima freccia a disposizione dell’attacco. Se facciamo eccezione per Butler è lui il principale creatore di gioco per Spoelstra, in grado di non disdegnare anche il coinvolgere i compagni.

Uno dei suoi target preferiti è Tyler Herro, altro giovane in grado di produrre tanti punti in pochi minuti e con varie soluzioni. Il detto “this guy can shoot” è quantomai adeguato per lui, perché sebbene la meccanica dia una parabola quasi esagerata al suo tiro, l’efficacia di quella conclusione sia piazzata che dal palleggio è letale, mentre da handler fatica un po' di più, pur essendo tutt’altro che deficitario. Al momento il pizzico d’incoscienza di questa coppia, unita all’effetto sorpresa di chi non si aspettava di dover scoutizzare le partite su di loro, hanno creato un effetto deflagrante per le difese avversarie. Vedremo ora come si adatteranno quando le difese cominceranno a toglier loro le soluzioni più congeniali.

Le abilità al tiro e non solo di Herro

Butler leader, altri giovani e (ahinoi) Waiters…

Ovviamente tutto inizia e finisce da Jimmy Butler, ma era lecito pensare che il peso sulle sue spalle fosse maggiore, invece con i giovani a disposizione, tra cui non è da dimenticare Duncan Robinson andato a un centesimo di secondo dal siglare il record di triple realizzate in singola partita per gli Heat (la sua ultima è arrivata appena dopo lo scadere dei 24”), si è potuto gestire. Butler voleva soldi da stella di primo valore e soprattutto il ruolo d‘indubbio maschio alfa della squadra. Rimane uno dei migliori two way player della lega, però è ancora tutto da testare quanto possa essere il leader di una squadra con aspirazioni di alto livello, cosa che gli Heat ancora non sono.

A Est giova ricordare che un gruppo amalgamato di giovani e con una buone dose di talento e sfrontatezza potrebbe bastare per raggiungere i playoffs, poi se dietro hai Pat Riley e l’organizzazione dei Miam Heat, assieme a Erik Spoelstra in panchina che a ogni stagione di mostra di far sempre più parte dell’elitè delle panchine NBA, allora tutto diventa possibile. Anche se Dion Waiters decide di farsi prendere in giro prima dai compagni e poi da tutto il mondo per un’overdose di orsetti gommosi che lo ha lasciato oltre che senza paga anche con poca dignità e potenziali pericolose ripercussioni per la salute. Ma questi Heat ci sono, rimangono solo da valutare nel lungo periodo di 82 partite.