Il tecnico degli azzurri parla in conferenza e interrompe il silenzio stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool.

di Redazione Fox Sports - 26/11/2019 19:11 | aggiornato 26/11/2019 19:35

Carlo Ancelotti interrompe il silenzio stampa imposto in casa Napoli. Lo fa in conferenza e ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, in programma domani sera ad Anfield alle ore 21.

Il silenzio stampa è stata una maniera per concentrarci in questo momento. Tante bocche hanno parlato a sproposito, l'ambiente è sereno e non ci sono giocatori contro. Il cammino in Champions finora è stato buono, pensiamo solo a uscire da questo momento che a livello tecnico non è buono. Come ho già detto, quello che è stato è stato e adesso i giocatori e tutti noi siamo concentrati su quello che è il campo. A volte si chiacchiera a vanvera, c'è unità di intenti tra società, allenatore e giocatori per uscire da questa situazione. E prima o poi ne usciremo

Sulla partita e sul confronto con la gara dell'anno scorso:

Arriviamo in condizioni diverse rispetto all'anno scorso, abbiamo due possibilità per passare il turno. L'anno scorso abbiamo fatto un'ottima partita e siamo stati vicini a eliminare quelli che poi sono diventati campioni d'Europa. Ora vogliamo qualificarci e se possibile farlo da primi

Sulla probabile formazione:

La difesa rimarrà a 4. Mancheranno solo gli indisponibili. Insigne ha problemi al gomito, è un'assenza importante. Credo sia giusto finirla con le illazioni su di lui, Insigne è il capitano, è uscito infortunato dalla partita col Milan e non poteva esserci. Poi vedremo le condizioni di Fabian Ruiz e Mario Rui. Saremo ugualmente in undici. Lozano sta molto bene, così come Allan e Koulibaly. Le prestazioni non ci soddisfano, per il valore che ha questa squadra non soddisfano anche me

Su De Laurentiis:

Il presidente sta bene, non è potuto venire qui. È molto vicino a me, anche troppo perché mi chiama tutti i giorni ma per fortuna le bollette non le pago io. Comunque ci fa sentire il suo supporto

Sulla differenza di rendimento tra campionato e Champions League:

In campionato siamo stati molto altalenanti, abbiamo fatto troppi pareggi. Siam tutti dispiaciuti e carichi per migliorare questo trend. In Champions abbiamo fatto meglio. La squadra è frenata dal fatto che non riesce a esprimere il potenziale che ha, quindi il problema è anche psicologico. C'è un freno in questo senso ed è legato alla mancanza di risultati. Ma non siamo all'ultima spiaggia, questo ci può dare un vantaggio

Sulla partita contro il Milan:

Ho visto una squadra frenata soprattutto nella prima parte della partita, credo sia per il periodo attraversato. Se domani saremo preoccupati e timorosi sarà un problema. Ma di sicuro non succederà, è un evento tanto bello e importante che non avremo il tempo di essere timorosi o preoccupati

Su Klopp:

Dice che non ho bisogno di consigli? Lui è uno dei pochi dai quali posso accettare consigli

Su possibili dimissioni:

Alle dimissioni si può pensare quando manca la fiducia della società e dei giocatori. Potrei pensare di farlo anche se mancasse anche solo una di queste. In trent'anni non l'ho mai fatto perché non è mai successo. E non succede neanche qui, qui c'è unità di intenti e la squadra uscirà da questa situazione

