Dopo aver chiuso i testi di Jerez con il miglior tempo, il campione del mondo è partito per Barcellona: la caduta patita il giorno prima, ha lasciato pesanti strascichi.

di Mirko Colombi - 26/11/2019 18:01 | aggiornato 26/11/2019 18:06

Finisce male il 2019 di Marc Marquez. Il dominatore della MotoGP dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Tutto è accaduto ieri, durante la seconda sessione di test invernali sulla pista di Jerez. La caduta, avvenuta in Curva 13, è stata piuttosto violenta. Altrettanto pesante la conseguenza: contusione alla spalla destra e forti dolori. Stringendo i denti, il campione del mondo ha continuato a girare.

Dopo qualche tornata, però, lui stesso ha capito che qualcosa non fosse a posto. Il fastidio aumentava e la moto risultava ostica da portare al limite. Un conto è un passaggio veloce, un altro è la simulazione gara. D'accordo con lo staff HRC, la decisione: mercoledì il numero 93 verrà operato. Marquez è partito per Barcellona, stasera riposerà, domani si sottoporrà all'intervento risolutore.

Si spera che lo sarà, perché le lesioni alla spalla sono sempre complicate da sbrogliare. Facendo un bilancio, il miglior tempo siglato nei test non può essere ritenuto confortante. Farsi male durante l'inverno, può avere conseguenze che si portano sino alla primavera. La preparazione atletica dei piloti va curata durante la breve pausa dalle competizioni, poi ci sono i test di gennaio e febbraio, appena dopo si inizia. La MotoGP non si ferma mai e l'otto volto iridato vuole fare altrettanto.

Nei testi della MotoGP di Valencia, Marquez ha provato inedite soluzioni per la RC 213V

La MotoGP perde Marquez, almeno nella pausa invernale

Ahiahiai, che male! Quando la spalla si lamenta, un pilota ne risente, subito. Troppi i muscoli ed i tendini inclusi in quella delicata articolazione, messi alla prova nelle guida estrema richiesta da una MotoGP. Molti corridori - per questioni di tempo ed impegni da rispettare - hanno preferito gareggiare con la clavicola in disordine ma, prima o poi, si sono arresi. Meglio farsi operare, con l'obiettivo di scongiurare ulteriori danni.

Così ha ragionato Marquez. Sapendo che tra poco sarà Natale e che il ritorno in pista è prefissato verso fine gennaio, ha colto la palla al balzo. Di corsa, ovviamente, Marc è partito alla volta di Barcellona, dove uno staff specializzato lo rimetterà in sesto. L'intervento chirurgico è fissato per domani ed un comunicato stampa Honda verrà diramato appena dopo. Solitamente, tutto va per il meglio, però, meglio attendere l'esito dell'operazione.

Dal canto suo, lo spagnolo è stato chiaro. Lui vuole tornare già in azione nei test di Sepang, programmati ad inizio febbraio. Non è una missione impossibile per uno come lui che, comunque, affronterà un inverno "tranquillo". Relativamente: sappiate che un certo Jorge Lorenzo ebbe una sorte simile ad Assen, partì immediatamente per Barcellona, si fece operare e tornò in Olanda. Jorge, il giorno dopo stava già guidando la sua MotoGP. Marquez non ha fretta, ma saprà aspettare sino a febbraio?