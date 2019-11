I rossoneri indosseranno una maglia celebrativa contro il Sassuolo per celebrare i 120 anni di storia del club.

di Redazione Fox Sports - 26/11/2019 16:44 | aggiornato 26/11/2019 16:49

Il prossimo 13 dicembre il Milan compirà 120 anni di storia. La festa è in programma due giorni dopo, il 15 dicembre, quando a San Siro i rossonero affronteranno il Sassuolo nel match valido per la 16esima giornata di Serie A. Per quell'occasione i giocatori indosseranno una maglia celebrativa ideata da Puma.

🔴⚫🔥 LEAKED: Classy AC Milan 120th Anniversary Kit + Collection: https://t.co/IN6WytfKks — Footy Headlines (@Footy_Headlines) November 26, 2019

A svelarla è stato il sito specializzato Footyheadlines che ha pubblicato le prime immagini. Il dettaglio che balza agli occhi è ovviamente il "120" che arricchisce lo stemma del club, in oro come tutti gli altri dettagli.



Dietro al colletto compaiono il Diavolo e la data di fondazione, mentre sulle strisce rossonere ci sono le parole del fondatore del club, Herbert Kilpin: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo negli avversari".