Ante Rebic, Franck Kessié e Lucas Biglia. Sono loro i tre giocatori del Milan finiti nel mirino della critica. Il motivo? Prima della partita col Napoli sono stati ripresi negli spogliatoi dalle telecamere di Sky mentre erano impegnati a guardare i rispettivi smartphone. Immagini ormai frequenti nel calcio di oggi ma che non sono affatto piaciute ai tifosi rossoneri. "Invece di concentrarsi pensano al cellulare", uno dei tanti commenti letti su Twitter.

Ma come riportato da La Gazzetta dello Sport, Rebic, Kessié e Biglia stavano visiondano dei video preparati dallo staff rossonero proprio per la sfida contro contro gli Ancelotti boys. Lo ha detto anche Pioli che ha difeso a spada tratta i suoi ragazzi:

Ci prendiamo le critiche perché non vinciamo, ma non è corretto accusare alcuni ragazzi di scarsa concentrazione. Prima delle partite è consentito l’uso del telefonino nello spogliatoio, è consentito ascoltare musica per rilassarsi e soprattutto è consentito consultare la app che aggiorniamo costantemente con i video sugli avversari. Si tratta d uno strumento utile per rivedersi i movimenti delle varie fasi di gioco e per prepararsi alla partita