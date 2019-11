Alla vigilia di Liverpool-Napoli, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei Reds Jurgen Klopp. A cui hanno un chiesto un parere sulla situazione di caos che stanno vivendo gli azzurri. Gliel'hanno spiegato, lui ha ascoltato attentamente e poi col sorriso stampato sul volto ha risposto:

Non ho nulla da dire su questo, solo che credo che la struttura dei club in Inghilterra sia differente, o forse no. Il proprietario del club non ci impone il ritiro, ma io ci sono andati diverse volte con le mie squadre. Le cose però non sono andate molto bene, era molto tempo fa e ora è tutto cambiato. Proprio per quello che stanno vivendo ci aspetta una partita difficile. Hanno vinto contro di noi due volte, l'anno scorso abbiamo giocato male, quest'anno no ma abbiamo perso lo stesso. Mi aspetto un Napoli ancor più forte e carico, se fossi un calciatore proverei a riunire il gruppo e a lottare. Poi Ancelotti ha grande esperienza ed è abituato a gestire situazioni del genere

Sulla partita e sui giocatori indisponibili:

Matip sta migliorando ma non sarà convocato. Dobbiamo fare delle valutazioni, è un momento importante della stagione. Salah sta bene, Keita non sta benissimo. Insigne out? Il Napoli è comunque forte, anche se nelle ultime settimane non hanno ottenuto i risultati che volevano. Ma ora sono a Liverpool, non in Italia, e magari sentono un po' di sollievo. Ci dobbiamo aspettare una partita aperta, al posto di Insigne ci sarà sicuramente un calciatore forte. Poi Ancelotti non ha bisogno di consigli, mi farebbe piacere parlargli ma non mi permetterei mai di dargli dei consigli. Il Napoli ha esperienza, velocità. Per noi sarà difficilissima. Tutto il resto non conta né per noi né per loro, si tratta di giocare una partita di calcio