Le parole dell'attaccante argentino dopo la vittoria sull'Atletico Madrid.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 26/11/2019 23:14 | aggiornato 26/11/2019 23:47

Al termine di Juventus-Atletico Madrid, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League che ha visto i bianconeri imporsi per 1-0, ha parlato a Sky Sport il man of the match Paulo Dybala:

Ho segnato un bel gol, era difficile per la posizione da cui ho tirato e perché c’erano tanti giocatori davanti a me. La squadra ha giocato un bel primo tempo, siamo contenti della vittoria e per aver conquistato il primo posto. Mi sento bene, cerco di dare il massimo e rischio le giocate. Sono in fiducia e devo approfittare di questo momento

Poi spiega la doppia esultanza: