Il difensore olandese è stato ancora una volta uno dei migliori in campo. Da applausi la chiusura sull'argentino nel finale.

di Redazione Fox Sports - 26/11/2019 22:58 | aggiornato 27/11/2019 01:03

Matthijs de Ligt sta iniziando a decollare. Dopo la super prestazione messa in mostra contro l'Atalanta, l'ex Ajax (pagato in estate 75 milioni di euro più 10 di bonus) si è ripetuto anche contro l'Atletico Madrid nel match di Champions League vinto 1-0 dalla Juventus. Da applausi in particolar modo l'intervento fatto all'83' su Angel Correa che equivale a un gol. Lo stesso olandese ha parlato così a Sky Sport nel post-partita: