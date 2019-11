Il tecnico e il portoghese hanno parlato a lungo alla vigilia del match di Champions League contro l'Atletico Madrid.

di Redazione Fox Sports - 26/11/2019 10:02 | aggiornato 26/11/2019 10:17

Poche ore ancora e all'Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Atletico Madrid, match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. In palio c'è la vetta del girone. Non si sa ancora se giocherà dal 1' Cristiano Ronaldo, che è tornato ad allenarsi in gruppo e ieri ha parlato a lungo con Maurizio Sarri.

Con ogni probabilità il tecnico ha cercato di capire le sensazioni del giocatore alle prese con un fastidio al ginocchio che gli impedisce di allenarsi al massimo. Il portoghese però ha fatto capire di essere prontissimo scrivendo su Twitter: "I'm back!".



Dopo aver saltato l'Atalanta, difficilmente CR7 si perderà un'altra partita contro una squadra che lo ispira particolarmente. L'ultima volta che il lusitano ha incontrato i Colchoneros erano gli ottavi di finale di Champions della scorsa stagione: segnò una tripletta regalando la qualificazione ai quarti alla Vecchia Signora.