Le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga.

di Redazione Fox Sports - 26/11/2019 19:32 | aggiornato 26/11/2019 19:38

Antonio Conte ha parlato in conferenza e a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, in programma domani alle ore 21 all'Eden Arena di Praga.

Sicuramente c'è voglia di fare bene e non ha senso prima della partita piangersi addosso per la mancanza di questo o quel giocatore. Ho sempre chiesto una grande risposta da parte dei calciatori e me l'hanno sempre data, quindi mi sento molto tranquillo perché anche nei momenti di difficoltà sappiamo trovare grandi forze ed energie. Sappiamo l'importanza della partita di domani, dobbiamo guardare ai presenti e ho piena fiducia in tutti i giocatori della rosa. Ci giocheremo le nostre carte consapevoli che ci sarà da soffrire come è capitato a Barcellona e Borussia Dortmund. Sarà una gara stimolante che ci deve dare entusiasmo nel giocarla e la dobbiamo vivere con gioia. Arriviamo qui più da squadra rispetto all'incontro d'andata

Sulla gara che si aspetta:

Il risultato diventa importante, al di là che si giochi bene o male. Il 95% delle volte il risultato dipende dalla prestazione: se è positiva, di solito arriva anche un buon risultato. Quindi cerchiamo sempre di andare di pari passo. Già vedere una crescita continua sarebbe un risultato importante. Siamo più preparati, abbiamo avuto più tempo per lavorare e capire bene il tipo di calcio che vogliamo fare. Ci sono stati diversi step. Mi auguro che si possa continuare anche in Europa perché per crescere abbiamo bisogno di questo tipo di partite

Sulla differenza di rendimento tra campionato e Champions:

La Champions è la competizione più importante, si gioca contro le squadre migliori di ogni paese. Il Barcellona ha vinto la Liga, lo Slavia Praga vince il campionato ogni anno, il Borussia Dortmund contende il titolo al Bayern. È inevitabile trovare maggiori difficoltà, le squadre hanno una mentalità vincente costruita nel tempo. Noi abbiamo cominciato un percorso, vogliamo crescere in Italia e così cresceremo anche in Europa. Oggi, visto anche il periodo storico siamo agli albori, la squadra è "neonata" ma al tempo stesso è fondamentale proseguire in questa competizione per fare esperienze di questo tipo

Nessuna parola sul mercato:

Parlare oggi di mercato non mi sembra giusto nei confronti di nessuno. È giusto che ne parli la società di questo argomento. Non mi sembra il momento. Dobbiamo parlare dei presenti e io li ringrazio per averci portato qui, stanno facendo qualcosa di importante nel mio periodo all'Inter. Pensiamo a domani, perché c'è una partita importante in cui vogliamo giocarci le nostre chance. Dobbiamo vincere la partita per sperare di passare il turno. Mi aspetto una partita aperta, dove vinca il migliore



Su un possibile cambio di modulo:

Noi stiamo lavorando dal primo giorno di ritiro su un'idea. Già il fatto che ne abbiamo una e che sia abbastanza chiara penso che sia importante. Tutti i calciatori della rosa hanno sposato l'idea che abbiamo. Non vedo il motivo per cui dovremmo cambiare quindi, anche in virtù delle assenze. Ogni calciatore è allenato come se dovesse partire titolare, quindi tutti sanno lo spartito da suonare quando si viene chiamati in causa. Per questo sono molto sereno. Un esempio è Borja Valero, che ha risposto presente a Torino. Sono molto tranquillo, non cambieremo idea di calcio e ciò che faremo in campo: sarebbe innaturale e non sarebbe positivo viste le risposte che stiamo avendo. Gli interpreti possono cambiare, l'idea invece resta sempre uguale

