Ma non solo Olsen e Lapadula. Ci sono altri cinque giocatori interessati dalle decisioni del Giudice sportivo: sono stati fermati per un turno Cacciatore, Jajalo, Missiroli, Toloi e Zaniolo.

Stangata doveva essere e stangata è stata. Per la rissa scoppiata nel finale di Lecce-Cagliari, il portiere dei sardi Robin Olsen è stato squalificato dal Giudice sportivo per ben quattro giornate e ha ricevuto un'ammenda di 10mila euro: salterà le partite che i Maran boys giocheranno contro Sampdoria, Sassuolo, Lazio e Udinese (tornerà il 5 gennaio contro la Juventus). Due invece i turni di stop inflitti a Gianluca Lapadula (più un'ammenda di 10mila euro) che sarà indisponibile contro Fiorentina e Genoa (tornerà contro il Brescia il 14 dicembre).

