Una perla su punizione di Dybala permette alla Juventus di battere l'Atletico e conquistare il primo posto nel girone. Grande prova dei centrali, male Morata.

di MarcoValerio Bava - 26/11/2019 22:58 | aggiornato 26/11/2019 23:47

La Juventus batte l'Atletico con una perla di Dybala ed è prima nel suo girone di Champions League. Prima mezzora piuttosto bloccata, poche occasioni vere da una parte e dall'altra. La squadra di Sarri si fa vedere dopo nove minuti con Dybala che però calcia centrale e non crea problemi a Oblak. Quella di Simeone risponde con due conclusioni di Saul, ma il centrocampista spagnolo prima non centra il bersaglio con un colpo di testa da posizione invitante, poi non sorprende Szczesny con una rasoiata dai venticinque metri. L'Atletico sembra quello degli anni scorsi e cioè meno votato al gioco e più alla copertura e alla rottura della manovra altrui e così per la Juve è difficile costruire gioco e servono un paio di giocate fantasmagoriche di Dybala per accendere un po' l'atmosfera dello Stadium. Quando ripartono però i Colchoneros sanno essere insidiosi e sul cross di Trippier serve un grande intervento di Danilo per anticipare Morata.

Ma se c'è qualcuno che può far gol nel primo tempo di questa sfida è proprio la Joya che al 46' s'inventa una traiettoria magistrale direttamente da punizione, lasciando di stucco un non impeccabile Oblak e confermando di essere in un momento magico. Terzo gol in questa edizione, quattordicesimo complessivo in Champions per l'attaccante argentino. Il secondo tempo si apre senza cambi, l'Atletico prova a reagire e al 49' sugli sviluppi di azione d'angolo è il solito Saul a calciare verso la porta di Szczesny che però blocca in due tempi. Simeone allora tenta di forzare un po' i tempi, toglie Vitolo e si gioca la carta Joao Felix.

La partita col passare dei minuti diventa più dura e Taylor estrae il giallo per Saul ed Herrera e proprio il messicano esce e lascia il posto a Correa. L'Atletico però è più propositivo rispett al primo tempo e de Ligt è provvidenziale nel murare una conclusione di Joao Felix. La Juve a questo punto ha spazi per ripartire, Ronaldo s'invola sul centrosinistra, salta Hermoso, ma poi calcia male col mancino. Stessa cosa fa il connazionale ex Benfica dall'altra parte: tiro sbilenco che non crea ansie a Szczesny. Sarri risponde con Bernardeschi per Ramsey e proprio il 33 appena entrato sfiora il raddoppio con un'azione personale conclusa da un destro radente che scheggia il palo. Nel finale, l'Atletico spinge sull'acceleratore e prova a chiudere la Juve nella propria area di rigore, ma de Ligt è decisivo nel chiudere su Correa pronto a battere a rete a pochi passi dalla porta di Szczesny. Gli spagnoli spingono, la Juve riparte, ma Khedira è in fuorigioco e l'azione del possibile raddoppio sfuma. Dall'altra parte invece è Morata a divorarsi la palla del pari al 93', lisciando l'assist di Joao Felix a due metri dalla linea di porta. Buon per Sarri che vince e blinda il primo posto nel girone.

Champions League, le pagelle di Juve-Atletico Madrid

Juventus (4-3-1-2): Szczesny 6,5; Danilo 6,5, Bonucci 7, De Ligt 7,5, De Sciglio 6,5; Bentancur 6,5 (86' Khedira sv), Pjanic 6, Matuidi 6,5; Ramsey 6 (62' Bernardeschi 6,5); Dybala 7,5 (75' Higuain sv), Ronaldo 6. All. Sarri 6,5

Atletico (4-4-2): Oblak 5; Trippier 6, Felipe 6,5, Hermoso 5,5, Lodi 6 (63' Lemar 5); Koke 6, Herrera 5,5 (60' Correa 5), Thomas 6, Saul 6,5; Morata 5, Vitolo 5,5 (53' Joao Felix 5,5). All. Simeone 5,5

I migliori

Dybala 7,5

La Joya è in stato di grazia, tutto ciò che tocca diventa oro, regala giocate d'altissima scuola come il controllo volante su un lancio di Danilo lungo 50 metri e il tunnel col tacco con cui scherza Hermoso. Sblocca la partita con una punizione divina che lascia di stucco Oblak che tutto s'aspetta tranne che un tiro da quella posizione, un capolavoro che manda in visibilio lo Stadium che s'era già alzato due volte in piedi ad applaudirlo. L'argentino è l'uomo in più di Sarri, il fenomeno che sta trascinando la Signora.

Bonucci 7

Quando si gioca contro l'Atletico il clima è sempre quello, da battaglia e lo spirito pugnace non manca a Bonucci che quasi prova piacere a calarsi in gare del genere. Gioca una partita di grande sostanza, di personalità, stravince il duello con l'ex compagno Morata a cui non lascia altro che le briciole. Non solo marcature, pure l'impostazione è di livello, soprattutto in una serata in cui Pjanic non è brillante come al solito.

de Ligt 7,5

Altra prestazione sontuosa di questo ragazzo ormai sempre più integrato nei meccanismi difensivi della Juventus. Cresce col passare dei minuti e quando nel finale, l'Atletico spinge sull'acceleratore a caccia di un gol che possa riaprire la partita, lui scende nell'arena e si esalta, diventa un muro, chiude ogni varco. L'intervento a chiudere su Correa è da applausi che infatti scrosciano dalle tribune dello Stadium.

I peggiori

Oblak 5

Il gol incassato nel finale di primo tempo da Dybala è sì una perla dell'argentino, ma pure una leggerezza del portiere sloveno. Non s'aspetta il tiro dell'avversario forse, rimane sorpreso, la palla gli passa sopra le braccia che lui nemmeno alza. Nella ripresa sembra accusare un po' l'errore ed esce un paio di volte a vuoto, per fortuna sua senza conseguenze.

Morata 5

Stava vivendo un grande momento, trovando la via del gol con continuità, ma in quella che è stata la sua casa s'eclissa. Perde il duello con Bonucci e de Ligt, non la becca praticamente mai, non riuscendo a dare un apporto offensivo degno ai suoi. Al 93' si divora la palla del pari, un errore che non esiste se sei uno dei nove più quotati d'Europa.

Correa 5

Dovrebbe dare una scossa all'Atletico, dare velocità e imprevedibilità, ma l'argentino non riesce a cambiare marcia, gioca piatto, monoritmo, senza offrire spunti degni di nota. Anzi nel finale ha la palla buona per il pareggio, ma controlla male e si fa chiudere da de Ligt.