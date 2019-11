Il centrocampista non può trasferirsi a gennaio, dal momento che in stagione ha già giocato con due squadre diverse.

di Marco Ercole - 26/11/2019 15:50 | aggiornato 26/11/2019 15:54

A Napoli è già tempo di calciomercato, anche se l'operazione in questione potrà concretizzarsi solamente a giugno. Il club di De Laurentiis ha presentato un'offerta al Verona per il centrocampista Amrabat, per tentare di chiudere subito la trattativa e anticipare la concorrenza, evitando così una pericolosa asta a fine stagione.

Ben 10 i milioni proposti all'Hellas pur di evitare rilanci di Inter e Fiorentina, una cifra che garantirebbe al club veneto di realizzare un'ottima plusvalenza, dal momento che riscatterà il giocatore del Club Brugge per 3,5. A Verona però vogliono ancora qualcosa di più, per concludere l'operazione di calciomercato serviranno dunque nuovi contatti tra i due club.

Calciomercato Napoli, offerta al Verona per Amrabat

Di certo c'è che il Napoli abbia deciso di puntare forte sul centrocampista classe 1996 olandese (naturalizzato marocchino), visto che l'investimento vedrebbe nel caso i suoi frutti a partire dalla prossima stagione.

Il passaggio a gennaio è infatti da escludere per via del regolamento, poiché prima di passare in prestito al Verona Amrabat ha giocato Oostende-Club Brugge, gara valida per la terza giornata del campionato belga. La norma prevede che un calciatore non possa vestire la maglia di oltre due squadre nel corso della stessa stagione, di conseguenza un nuovo trasferimento potrebbe concretizzarsi solo a giugno.