In un podcast ufficiale della Major League Soccer, viene chiesto all'attaccante di trasferirsi in America a gennaio.

di Marco Ercole - 26/11/2019 19:53 | aggiornato 26/11/2019 19:57

Sebbene in Serie A stia vivendo qualche vicissitudine di troppo, per Mario Balotelli sono spalancate le porte della MLS. Dopo aver provato delle esperienza in Premier League e in Ligue 1, per l'attaccante del Brescia potrebbe nascere un'opzione di calciomercato concreta di tentare un'avventura anche nel campionato statunitense.

Il titolo lanciato dal sito ufficiale della Major League Soccer, allegato al podcast "Extratime", è decisamente eloquente: "Mario Balotelli, ti prego, vieni in MLS". All'interno dell'articolo viene poi argomentata questa richiesta al giocatore italiano.

Calciomercato, la MLS chiama Balotelli

Per la lega americana, l'importante è che Super Mario decida di trasferirsi da loro:

Mario Balotelli dovresti venire in Major League Soccer. Se stai ascoltando o guardando, Mario, fai in modo che accada a gennaio. Lo staff di Extratime ha alcuni suggerimenti per possibili destinazioni. L'Inter Miami o il LA Galaxy sono le scelte più sexy, ma il Toronto FC è attualmente il club più interessato. Funzionerebbe sicuramente, se spostassero Jozy Altidore. E che dire del Montreal a indossare la maglia numero 9 per Thierry Henry? Onestamente, non importa. Abbiamo bisogno di Mario per il calcio e per quello che può rappresentare.

Insomma, più chiari di così non potevano essere. Adesso tocca a Balotelli decidere se valutare seriamente questa insolita proposta di calciomercato.