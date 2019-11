L'attaccante svedese ha pubblicato su Instagram un video in cui il suo nome compare sulla maglia dell'Hammarby. Ma il club di Stoccolma non sarà la sua prossima squadra.

di Redazione Fox Sports - 26/11/2019 08:55 | aggiornato 26/11/2019 10:34

E all'improvviso Zlatan Ibrahimovic annunciò la sua nuova squadra. Anzi no. Dopo aver dato l'addio ai Los Angeles Galaxy a modo suo, in mattinata lo svedese ha postato un video su Instagram in cui il suo nome campeggia sulla maglia dell'Hammarby, club di Stoccolma arrivato terzo nell'ultimo campionato nazionale.

Ibra avrebbe quindi deciso di tornare in patria? Non per giocare. Come riportato da Gazzetta.it, il 38enne diventerà probabilmente socio dell'Hammarby e intratterrà rapporti commerciali con la società di Stoccolma i cui proprietari sono gli stessi dei Galaxy.

Ricordiamo che il Milan, nell'incontro avuto con Mino Raiola durante la scorsa settimana, ha offerto a Zlatan un contratto di 6 milioni fino al 2021. Non resta che aspettare che lo stesso giocatore faccia chiarezza sul suo futuro.