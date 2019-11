Calciomercato Juventus, Draxler spiega il no del 2015

Nel calciomercato estivo del 2015 sembrava un affare fatto, di quelli "ai dettagli", tanto per intenderci. Alla fine, però, il matrimonio tra Julian Draxler e la Juventus si tramutò in un nulla di fatto. A distanza di oltre quattro anni da quell'episodio, il centrocampista tedesco ha raccontato i motivi che portarono al naufragare di quella trattativa tra i bianconeri e lo Schalke 04:

In quel periodo si parlò di un trasferimento alla Juventus. Il problema è che il calcio è business e le decisioni non si prendono da soli. Perché un’operazione vada in porto si devono trovare accordi sulle commissioni e su tutte le questioni contrattuali. Serve che ogni cosa vada bene e sfortunatamente la cosa non è accaduta nel caso della Juve.

E così Draxler lasciò sì lo Schalke in quella sessione di calciomercato, ma per trasferirsi al Wolfsburg:

Avevo già annunciato allo Schalke che volevo assolutamente andare via. In pratica avevo già detto addio, puntavo ad una crescita professionale. Era importante trovare un club che mi garantisse le condizioni giuste, visto che da lì a poco ci sarebbero stati gli Europei. Mi sono trasferito in una buona squadra che giocava in Champions League come il Wolfsburg, Low così aveva anche l’opportunità di seguirmi da vicino. De Bruyne era appena passato al Manchester City, quindi la società aveva i mezzi economici per soddisfare lo Schalke ed io ho accettato.