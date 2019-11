In casa viola monta il caso Chiesa: l'attaccante aspetta la fine della stagione per cambiare maglia.

di Redazione Fox Sports - 26/11/2019 09:40 | aggiornato 26/11/2019 09:45

Non tira una buona aria tra la Fiorentina e Federico Chiesa. Nell'ultima partita persa 1-0 dalla Viola sul campo dell'Hellas Verona, l'attaccante classe 1997 non è sceso in campo perché non al meglio fisicamente. "Non se l'è sentita di giocare", ha detto Montella nel post-partita. Ma ci sarebbe dell'altro dietro il mancato impiego del giocatore, che durante la pausa per le Nazionali aveva giocato con l'Italia segnando un gol e sfornando due assist contro l'Armenia.

Il 22enne non sarebbe infatti felice della sua situazione e sembra non aspetti altro che la fine della stagione per cambiare maglia e provare una nuova esperienza. In estate il patron Rocco Commisso era riuscito a trattenerlo nonostante la cessione sembrasse scontata, ma oggi la permanenza del figlio d'arte appare terribilmente forzata. E anche se gli venisse offerto prolungamento alle cifre percepite da Ribery, difficilmente si arriverebbe a una fumata bianca.

Sullo scontento Chiesa, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022, sono quindi ripiombate Juventus e Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri vorrebbero prenderlo già a gennaio ma non hanno i 70 milioni richiesti dalla Fiorentina. I bianconero hanno invece già avuto contatti con Chiesa ma sono gli ultimi a cui il club gigliato vorrebbe cederlo. La precedenza verrà data eventualmente a una big straniera.