In previsione del voto in programma l'8 dicembre, il candidato dell'oficialismo promette un restyling de La Bombonera: "Non lasceremo la casa di ogni tifoso xeneize".

di Andrea Bracco - 26/11/2019 11:13 | aggiornato 26/11/2019 11:18

Per il Boca Juniors il 2019 potrebbe diventare l'anno elettorale della svolta. Domenica 8 dicembre, nelle stanze della gloriosa Bombonera, 82mila soci saranno chiamati alle urne per votare il successore di Daniel Angelici, l'attuale ma anche il prossimo presidente uscente per via della scadenza dei due mandati consecutivi. I tifosi xeneizes, negli ultimi mesi, sono stati bombardati da una campagna insistente e tamburaggiante in tv e sui social network, ma tra due settimane tutto ciò che avranno ascoltato e appreso andrà per forza espresso con una crocetta. Sul foglio i soci si troveranno di fronte tre strade percorribili.

La prima porterebbe alla conferma dell'oficialismo, ovvero l'attuale presidenza: con Angelici fuori dai giochi, il candidato della gestione attuale è stato individuato nella figura di Christian Gribaudo, attuale segretario generale della società e braccio destro del Tano, nonché una delle personalità più potenti d'Argentina vista la sua posizione di presidente del Instituto de Prevision Social de la Provincia di Buenos Aires e uomo forte di Maria Eugenia Vital, Governatrice provinciale uscente. A contendergli il trono ci saranno Jorge Ameal, già presidente del Boca Juniors dal 2008 al 2011, salito al comando in seguito alla morte di Pedro Pompilio, e José Beraldi, storico dirigente ai tempi di Mauricio Macri che, negli ultimi giorni, ha provato ad accordarsi con entrambi gli avversari, senza però riuscire a trovare un punto di incontro soddisfacente.

Tra i temi più scottanti che il nuovo numero uno dovrà affrontare velocemente c'è la questione legata allo stadio. La Bombonera, pur essendo un impianto storico non solo anagraficamente, va ritoccata e rimodellata in qualche modo. La struttura ha bisogno di essere rimodernata perché a oggi, pur conservando la propria mistica, troppe zone necessitano di manutenzione. In passato, proprio per questo motivo, alcuni settori sono stati addirittura chiusi, creando un danno a società e tifosi. Così, in tutti e tre i manifesti elettorali, il capitolo legato allo stadio è stato inserito in cima alla lista dei problemi da risolvere a elezione ultimate.

I tifosi del Boca Juniors sugli spalti de La Bombonera: la questione stadio rappresenta il cavallo di battaglia per tutte e tre le liste elettorali che, domenica 8 dicembre, si daranno battaglia per la presidenza del club

Boca Juniors, parla Gribaudo: "Con me La Bombonera da 100mila spettatori"

Nelle ultime ore Gribaudo, che secondo i sondaggi dovrebbe giocarsi la vittoria voto a voto con Ameal, sarebbe tornato sull'argomento rilasciando una breve intervista a Diario Olé:

Quando mi hanno proposto la candidatura, la nostra idea era quella di fare uno stadio nuovo. Poi ci abbiamo pensato bene e abbiamo deciso di intervenire sulla struttura già esistente.

Il vice di Angelici ha infatti parlato di un progetto già in via di sviluppo, al termine del quale la giunta direttiva presenterebbe un piano di allargamento della capienza fino a toccare quota 100mila posti. Un'enormità, soprattutto se pensiamo a dove oggi è ubicata La Bombonera, completamente accerchiata da palazzi che - a occhio - ne renderebbero di difficile attuazione eventuali operazioni di ampliamento.

Quando si parla di questo impianto, ci si riferisce alla casa e al sentimento di tutti i tifosi del Boca. Nel progetto che abbiamo studiato parleremo di 50 interventi in varie zone dello stadio e spiegheremo come raddoppiarne la capacità. È un tema delicato, che però interessa a molti: parlando con i fan mi sono anche sentito dire che molti di loro spesso non riescono a trovare i biglietti. Questo è un problema che va risolto.

Il discorso legato alla ristrutturazione dello stadio non è certo una novità. Già un anno fa, nella riunione dei soci indetta a fine 2018, si paventava l'ipotesi della costruzione di un impianto nuovo o di vari interventi su quello esistente. Venne anche presentato un progetto redatto da architetti sloveni, stoppato per la mancanza di unanimità nel voto di approvazione. Ora però è tempo di darsi da fare: servono interventi rapidi e, soprattutto, va fatto un lavoro che permetta al quartiere di continuare a vivere grazie alla presenza de La Bombonera, uno degli stadi più visitati del mondo secondo stime di settore.

Riquelme la mina vagante: appoggerà l'opposizione per combattere Angelici

In tutto ciò Gribaudo dovrà fare i conti con la grande influenza di Juan Roman Riquelme, una delle più gloriose bandiere di sempre del club xeneize. Dopo alcune settimane di silenzio, durante le quali aveva fatto intendere di essere pronto a fare il presidente qualora i tre candidati si fossero uniti per il bene del Boca Juniors, Roman ha deciso di appoggiare la lista di Ameal. Una scelta forte, che sicuramente incanalerà un bel po' di voti verso l'ex presidente spodestato nel 2011. I motivi di tale scelta sono parecchi, ma sicuramente pesa il pessimo rapporto con Angelici, reo ai tempi di non avergli rinnovato il contratto, costringendolo di fatto a lasciare la sua casa.

Riquelme sarà quindi il secondo vice-presidente della lista Ameal, il braccio destro di Mario Pergolini, altro delfino del candidato già sulla breccia dell'onda da parecchi anni. Secondo quanto trapelato dagli organi di stampa argentini, l'ex numero 10 boquense avrebbe provato a mediare le posizioni di tutti, ma far coesistere due visioni calcistiche e imprenditoriali così differenti sarebbe stata una vera e propria impresa. In ogni caso, il giorno della verità si avvicina sempre di più. A dicembre il Boca Juniors avrà un nuovo presidente, a prescindere che venga confermato o meno l'oficialismo.

Dal verdetto dipenderanno anche le strategie future del club a livello sportivo. Qualora vincesse Gribaudo, potrebbe arrivare la conferma in blocco di tutta la dirigenza, compresa quella di Nicolas Burdisso, il direttore sportivo la cui posizione sta traballando da tempo. Viceversa, potrebbero esserci ribaltoni anche in tal senso. Di certo, invece, c'è la necessità di scegliere con cura il prossimo allenatore. Con l'addio di Gustavo Alfaro, il maggior candidato per sedersi sulla panchina bostera sembrerebbe essere Gabriel Heinze, architetto della rinascita del Velez. Ma di questo, eventualmente, se ne parlerà da lunedì 9 dicembre.