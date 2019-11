Alla vigilia di Juventus-Atletico Madrid, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, ha parlato in conferenza il tecnico dei Colchoneros Diego Pablo Simeone:

La Juventus è forte, ha un allenatore come Sarri con uno stile preciso e determinato che cerca di trasmettere ai giocatori. Dobbiamo portare la partita dove vogliamo noi. Mi sembra presto per fare bilanci, li faremo a maggio. Però è chiaro che la Juventus ha grandissimi campioni, si adattano a quello che vuole Sarri: hanno piedi buoni, possono giocare in più ruoli, non ho alcun dubbio

Su Ronaldo:

Sarà protagonista, come sempre, anche quest'anno. Perché dovrebbe avere l'orgoglio ferito? Queste sono cose di casa vostra, non nostra. Ronaldo è un campione. Noi lo abbiamo sempre sofferto, è un numero uno straordinario. Ha diverse situazioni per fare sempre bene ma non credo che sia solo Ronaldo contro l'Atletico Madrid. Per quanto riguarda i miei è presto per dire chi avrà l'impatto migliore, se Herrera, Felipe, Hermoso, Lodi. Stanno crescendo tutti, stiamo creando un gruppo per raggiungere i risultati a cui puntiamo