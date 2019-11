L'attaccante colombiano è volato in Spagna per sottoporsi a trattamenti fisioterapici.

di Redazione Fox Sports - 26/11/2019 18:34 | aggiornato 26/11/2019 18:39

Gian Piero Gasperini non sa quando potrà riabbracciare il suo bomber Duvan Zapata. L'attaccante dell'Atalanta è in infermeria da metà ottobre a causa dell'infortunio muscolare all'adduttore rimediato con la Colombia nel match contro il Cile.

Visto che non riesce a risolvere definitivamente il problema, l'ex Napoli è volato a Siviglia per sottoporsi a una settimana di trattamenti dal fisioterapista Carlos Alberto Pedrosa, specializzato in riabilitazione atletica.

Con ogni probabilità Zapata resterà ai box per altre due settimane per smaltire il guaio fisico e tornare al top della forma. Salterà quindi le partite contro Dinamo Zagabria, Brescia, Hellas Verona, Shakhtar Donetsk e Bologna. Potrebbe tornare per la sfida contro il Milan in programma il 22 dicembre alle 12.30 al Gewiss Stadium e valida per la 17esima giornata di Serie A.