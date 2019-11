Una serata storica per l'Atalanta. A San Siro, nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, la Dea ha battuto 2-0 la Dinamo Zagabria grazie alle reti di Muriel su rigore e Gomez. Meraviglioso il gol del Papu, arrivato al 47' dopo una giocata da fenomeno.

De Roon ha intercettato un gran pallone, l'argentino l'ha ricevuto, ha affrontato Ivanusec e l'ha saltato con uno dei tanti tunnel della serata. Poi l'ex Catania ha lasciato partire un destro di collo esterno che si è infilato sul palo lontano e ha battuto Livakovic.

Una prodezza che ha fatto impazzire il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa e Beppe Bergomi che era al suo fianco per il commento tecnico. Grazie al gol del Papu e a quello di Muriel, l'Atalanta può ancora sperare di qualificarsi agli ottavi di Champions. La classifica del Gruppo C vede infatti la Dea ultima a 4 dietro a Dinamo Zagabria (5 punti), Shakhtar (6 punti) e Manchester City (11 punti). Nell'ultimo turno i bergamaschi giocheranno sul campo degli ucraini.

Gomez ha parlato così a Sky Sport al termine della partita:

Ho fatto tanti tunnel? Sì, oggi sono tornato ai tempi in cui ero in Argentina e giocavo solo per fare tunnel (ride, ndr). Mi diverto così, la squadra ha fatto un calcio spettacolare e potevamo segnare molto di più. Abbiamo acquisito l'esperienza giusta dopo le prime tre partite, abbiamo preso sicurezza e abbiamo iniziato a giocare come in Italia