WWE Raw, 25 novembre 2019

Dopo lo spettacolare PPV di domenica notte, il roster rosso sale di nuovo sul ring. E dovrà spiegare il pessimo risultato ottenuto nel confronto con gli altri brand.

25/11/2019

È stata una grande serata all'insegna del grande wrestling WWE quella della scorsa notte all'Allstate Arena di Chicago, Illinois. Survivor Series 2019 ha regalato splendidi match e alcuni risultati interessanti, che hanno portato NXT a trionfare nella sua prima apparizione nel PPV, battendo sia SmackDown che Raw con un buon margine di vantaggio.

Una nottata da incubo per il roster rosso, che è riuscito a ottenere una sola vittoria nel corso dell'intera serata, quello arrivato durante il pre-show con The Viking Raiders che hanno sconfitto The Undisputed ERA e The New Day.

Occorrerà dunque una profonda analisi all'interno del brand già a partire dalla puntata di questa sera, con particolare attenzione verso Seth Rollins: dopo aver perso il titolo Universale con "The Fiend", infatti, The Architect doveva sfruttare questa occasione per rimettersi in carreggiata, ma non è stato in grado di portare a termine il lavoro. Quale sarà dunque la sua prossima mossa?

WWE Raw e la serata da incubo a WWE Survivor Series 2019

E poi Becky Lynch, che ha sì avuto l'ultima parola a Survivor Series 2019, ma alla fine dei conti a vincere quel match è stata Shayna Baszler, grazie alla sottomissione di Bayley. Eancora, Brock Lesnar ha demolito Rey Mysterio conservando il suo titolo WWE nel corso di un incontro emozionante, in cui The Beast è stato persino attaccato da Dominic, il figlio del wrestler di San Diego. La faida tra i due è ormai conclusa o ci saranno dei nuovi sviluppi?

Questo e molto altro lo scopriremo nel consueto racconto della puntata, ancora nella Allstate Arena di Chicago, che troverete qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it dove potrete trovare WWE News e Highlights dello show.

