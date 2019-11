Sassuolo, De Zerbi: "Boga è uscito dal campo troppo velocemente..."

Purtroppo capita di prendere gol all'ultimo minuto. Tanti ragazzi sono ancora giovani, Boga ad esempio è uscito troppo velocemente dal campo quando è stato sostituito. Deve imparare a rallentare, gliene parlerò, avremmo guadagnato un po' di tempo che ci sarebbe stato molto utile. Per me non è scorrettezza, il calcio che è così. Comunque tanti pagano nel recupero, anche il Parma oggi

Al termine di Sassuolo-Lazio, match della 13esima giornata di Serie A che ha visto i biancocelesti imporsi in extremis per 2-1 grazie alla rete di Caicedo, ha parlato così a Sky Sport il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK