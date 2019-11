L'attaccante dei blucerchiati non ha potuto da regolamento battere il rigore che si era procurato.

di Redazione Fox Sports - 25/11/2019 08:45 | aggiornato 25/11/2019 08:50

Sarebbe stata l'occasione ideale per sbloccarsi e tornare finalmente a esultare, ma Fabio Quagliarella - a secco dallo scorso 1° settembre (sconfitta per 4-1 sul campo del Sassuolo) - non ha potuto calciare il rigore che si è procurato contro l'Udinese nel match valido per la 13esima giornata di Serie A.

Al 73' l'ex Napoli è stato colpito nettamente in area da da Trost-Ekong ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Successivamente, dopo un consulto del VAR, è stato assegnato il penalty ai Ranieri boys. A tirare però non è stato il capitano bensì Gaston Ramirez, che ha fissato il risultato sul 2-1 per i genovesi.

Il motivo? Quagliarella, soccorso in campo dai medici, era stato momentanamente trasportato fuori dal campo - come prevede il regolamento - e così non ha potuto incaricarsi della battuta. Poco dopo è rientrato ma ha chiesto il cambio visibilmente zoppicante.