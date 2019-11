Il cantautore britannico si è messo in contatto con il promoter Eddie Hearn per organizzare un incontro di pugilato con l'ex componente degli Oasis.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 25/11/2019 16:37 | aggiornato 25/11/2019 16:44

Un incontro di boxe tra Robbie Williams e Liam Gallagher. Impossibile? Non proprio. È proprio ciò che avrebbe in mente l'ex componente dei Take That. Lo ha rivelato nel corso di un'intervista al "Jonathan Ross Show" in cui ha detto di essere già in contatto con il noto promoter di boxe Eddie Hearn per organizzare la serata.

Con Soccer Aid (evento benefico organizzato in Inghilterra dal 2006, ndr) ho provato a sentirmi un calciatore, quando sono sul palco invece faccio finta di essere un cantante (ride, ndr). Voglio solo fare esperienze in campi diversi

Robbie Williams, che ha detto di aver contattato già due volte Liam Gallagher e di non aver ricevuto una risposta, ha proseguito: