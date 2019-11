Il tecnico del Manchester United ha ottenuto un punto dopo essere stato sotto di due gol a Sheffield. L'Everton pensa a David Moyes per rilanciarsi e superare la crisi.

di Franco Borghese - 25/11/2019 16:16 | aggiornato 25/11/2019 16:21

Si prospetta un inverno caldo in Inghilterra. Molto caldo. Non meteorologicamente parlando, ma per quel che riguarda le panchine. Sono infatti tanti gli allenatori in Premier League a rischiare l'esonero. Ieri, per esempio, la partita fra lo Sheffield e il Manchester United è finita con una standing ovation del pubblico che si è divertito visto il 3-3 maturato al Bramall Lane. È finita anche con un grande sospiro di sollievo di Ole Gunnar Solskjaer che ha salvato la panchina benché si fosse ritrovato sotto di due gol a inizio ripresa.

Nella classifica della Premier League, il Manchester United resta a metà classifica: la squadra sembra allo sbando. Le critiche riguardano più i singoli giocatori che non l'allenatore. Jones, per esempio, è fuori registro. Sui social i giornalisti inglesi lo massacrano. Graeme Souness, in TV, non ha avuto pietà: "Sta sbagliando tutto".

Nel calcio però, si sa, a pagare sono sempre i tecnici. Con il punto conquistato ieri Solskjaer rifiata, ma è sempre sull’orlo del precipizio. L'esonero è dietro l'angolo. Potrebbe davvero essere solo questione di tempo. E fra gli allenatori di Premier League non è l'unico a ritrovarsi in questa situazione. Anzi, a dire la verità è in ottima (o in pessima...) compagnia.

Il suo Arsenal continua a stentare in Premier League: Unai Emery rischia l'esonero

Premier League, quanti allenatori a rischio esonero

L'Arsenal di Unai Emery, per esempio, è in caduta libera. I Gunners non vincono da 6 partite di Premier League: è la peggior striscia degli ultimi 20 anni. La sua situazione, paradossalmente, è peggiorata con l'esonero di Pochettino. Il tecnico argentino piace tantissimo alla dirigenza dei Gunners che vorrebbe provare a prenderlo (in Premier i tecnici non devono aspettare fine stagione per accettare un nuovo incarico nello stesso campionato). Al prossimo passo falso Emery potrebbe saltare. La zona Champions League è già distante 8 punti. Troppi per non correre ai ripari.

Complicata anche la situazione in casa dell’Everton, dove il portoghese Marco Silva è ormai ai saluti. La squadra di Liverpool è quindicesima e ha solo quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Potrebbe tornare David Moyes, che lì ha già allenato dal 2002 al 2013. A chiudere il cerchio il Watford, sconfitto 3-0 nel proprio stadio dal Burnley. La squadra è ultima in classifica, Flores ormai può saltare in qualsiasi momento. Panchine bollenti insomma. Ed ecco che anche in Inghilterra, anche in Premier League, si prospetta un inverno particolarmente caldo. Molto caldo.