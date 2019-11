Dopo l'ok del patron del club Aurelio De Laurentiis all'attivazione del Collegio arbitrale, sono in arrivo le multe per i giocatori di Ancelotti. Stangata per il brasiliano.

di Redazione Fox Sports - 25/11/2019 09:20 | aggiornato 25/11/2019 09:25

La resa dei conti in casa Napoli è vicinissima. A venti giorni dal caos scatenatosi dopo la partita di Champions League pareggiata 1-1 contro il Salisburgo, con i giocatori di Ancelotti che si rifiutarono di tornare in ritiro, ecco in arrivo la richiesta di risarcimento danni pari al 25% dello stipendio mensile lordo (quello di ottobre è momentaneamente congelato). Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera ai suoi collaboratori per l'attivazione del Collegio arbitrale con l'invio di raccomandate.

Con ogni probabilità sarà Allan il giocatore che pagherà più di tutti gli altri. Il motivo? Il brasiliano è colui che negli spogliatoi del San Paolo è quasi arrivato allo scontro fisico con Edoardo De Laurentiis, figlio di Aurelio. Per l'ex Udinese la percentuale potrebbe aumentare fino al 50%, vale a dire 200mila euro. In totale ADL dovrebbe incassare dalle multe circa 2.5 milioni di euro.

Un solo giocatore non sarà punito, Kevin Malcuit, che al San Paolo quella sera non c'era nemmeno visto che sta recuperando dalla rottura del legamento crociato. Finita qui? Neanche per sogno. Il Napoli infatti si muoverà legalmente anche sul fronte legato ai diritti d'immagine. E intanto i giocatori si stanno organizzando con i rispettivi procuratori per capire rispondere alle mosse della società.