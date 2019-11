Leicester, la fidanzata di Gray vittima di una rapina

Italia Under 21, osservatori del Leicester in tribuna per Sottil

Italia Under 21, osservatori del Leicester in tribuna per Sottil

Mi hanno detto di non muovermi e mi hanno chiesto dove fossero denaro e gioielli. Hanno preso il mio Rolex dicendo che tanto il mio compagno poteva comprarmene un altro. Ero pietrificata. Hanno detto che non mi avrebbero fatto del male, ma hanno minacciato mia madre, quando li ho avvertiti che stava arrivando. Hanno detto: "Si farà male"

Stavo dormendo quando qualcuno - ha raccontato la Hickman - è entrato nella mia camera da letto. Non avevo idea di chi fosse finché non ho visto l'uomo con il coltello in mano. Non avevo vestiti addosso e sono rimasta sotto le lenzuola insieme al mio bambino

Momenti di paura per la fidanzata del giocatore del Leicester Demarai Gray. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Emma Hickman è stata vittima di una rapina mentre era a letto con il suo bambino nato appena sei settimane fa.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK