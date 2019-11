Le parole del tecnico e del direttore sportivo dei pugliesi dopo il 2-2 contro il Cagliari.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 25/11/2019 18:26 | aggiornato 25/11/2019 18:33

Al termine di Lecce-Cagliari, match della 13esima giornata di Serie A terminato 2-2, ha parlato così a Sky Sport il tecnico dei pugliesi Fabio Liverani:

Abbiamo creato almeno dieci occasioni e il nostro portiere non ha fatto parate. Abbiamo giocato a calcio, sono davvero contento e orgoglioso della mia squadra. Speriamo di fare sempre così, dalla terza giornata siamo sopra la zona rossa e speriamo di esserlo anche a maggio, quando sono sicuro che avremo raggiunto l'obiettivo. Non posso rimproverare nulla alla squadra. Abbiamo preso gol su nostre ingenuità, abbiamo rischiato di finire al tappeto ma non abbiamo mollato mai. Questa squadra gioca palla a terra, con triangolazioni, non butta mai via la palla

Inevitabile parlare dell'episodio Olsen-Lapadula:

Il rosso lo meritava solo Olsen. Lapadula poggia solo la testa su Olsen che dà prima una manata e poi una spallata. In ogni caso quando finisce la partita per me finisce tutto. Gli episodi finali nel calcio possono capitare. Non capisco come mai sia caduto in terra il portiere del Cagliari

Così invece il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso: