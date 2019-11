Lecce-Cagliari, caos nel finale: espulsi Olsen e Lapadula

Finale concitato al Via del Mare: Lapadula e Olsen arrivano testa a testa, Mariano li espelle entrambi. I sardi finiscono in nove.

25/11/2019

Finisce 2-2 il match tra Lecce e Cagliari valido per la 13ª giornata di Serie A, con Calderoni che firma il pari al 91'. Inizialmente previsto per ieri e posticipato ad oggi causa maltempo, l'incontro andato in scena al Via del Mare ha vissuto momenti concitati in particolar modo nel finale.

Rött kort på Robin Olsen efter ha sänkt Lapadula, som även han blir utvisad.



Världsklass. pic.twitter.com/hRxhFJKTaQ — Rasim Reiz (@RasimReiz) November 25, 2019

All'81', sul risultato di 2-0 per i sardi (reti di Joao Pedro al 30' su rigore e di Nainggolan al 67'), Cacciatore respinge con la mano un pallone sulla linea, provoca un rigore e viene giustamente espulso. Dal dischetto va Lapadula che non sbaglia e firma il 2-1. Poi scoppia il caos.

L'ex attaccante del Pescara corre a prendere il pallone per accelerare la ripresa del gioco, Olsen calcia via la sfera e i due arrivano testa a testa. Il portiere dei rossoblù dà prima una spallata e poi una manata all'avversario, i due cadono a terra. Arrivano altri giocatori e scoppia una rissa.

Dopo qualche minuto, Mariani espelle sia Olsen sia Mariani. Il portiere è però completamente fuori di sé e rivolge parole pesanti al quarto uomo prima di lasciare il campo, motivo per cui ora riceverà una maxi squalifica dal Giudice sportivo. Dopo questa partita il Cagliari è salito a quota 25 insieme alla Roma, il Lecce invece è a 11 a +2 sul Gena terzultimo.