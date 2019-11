Durante una cena organizzata dalla Football Writers' Association, si sono presi la scena i manager di Liverpool e Manchester City, Jurgen Klopp e Josep Guardiola, entrambi premiati. Il primo a prendere parola è stato il tecnico dei Reds che è tornato con la mente allo scorso 6 maggio, quando i Citizens riuscirono a battere 1-0 il Leicester grazie a un super gol da fuori area del capitano Kompany:

Ricordo bene quel giorno perché avevamo preparato la semifinale di ritorno di Champions League col Barcellona in programma il giorno dopo. Quando torno a casa la sera, stanco per la giornata, mia moglie mi dice: "Vediamo la partita?". Io penso: "Oh no". Così mi metto sul divano con le mani in tasca, convinto che il City avrebbe vinto come sempre. Ma col passare dei minuti ho iniziato ad avere speranza e il battito cardiaco mi è aumentato. Poi però ho cominciato a vedere il Leicester stanco e per questo sono ancora molto arrabbiato con loro (ride, ndr). Alla fine ha segnato Kompany che non aveva mai segnato da fuori area, giusto (dice rivolgendosi a Guardiola, ndr)?