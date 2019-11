Le parole del tecnico dei bianconeri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri:

Non è che per valutare le prestazioni della mia squadra debba leggere gli articoli. Prima ero un "talebano" perché volevo giocare il mio calcio, ora non va bene che mi adatti alle caratteristiche dei miei giocatori. Leggo poco i giornali. Anch'io vorrei vedere la squadra più continua, ma poi bisogna valutare le caratteristiche dei giocatori. Non si può andare per un gusto personale contro le caratteristiche della squadra

Sull'Atletico Madrid:

Non posso fare una gara cercando solo di non prendere gol o di pareggiare, perché poi rischi tantissimo. Anche perché l'Atletico Madrid ultimamente sta cambiando, cerca molto di più il gioco. Se noi pensiamo al fatto che siamo già qualificati, siamo morti in una partita come questa. Il primo posto nel girone è fondamentale

Su Ronaldo:

Il mio rapporto con Ronaldo è buono. Poi, se si arrabbia per una sostituzione, la penso come Simeone, fa parte del gioco e significa che c'è una forte motivazione. Ronaldo ha sostenuto ieri l'intera seduta, sembra in crescita e valuteremo tra oggi e domani la sua disponibilità. È molto positivo che sia riuscito a fare tutto l'allenamento con i compagni

Se de Ligt e Bernardeschi:

Sono da valutare, molto dipenderà dalle loro sensazioni individuali. Hanno infortuni che portano dolore. Da vedere se il dolore sarà sopportabile o no

Sulla possibilità di vedere insieme Ronaldo, Higuain e Dybala: