Le parole dell'attaccante argentino in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atletico Madrid.

di Redazione Fox Sports - 25/11/2019 14:44 | aggiornato 25/11/2019 15:18

Sabato la doppietta nel 3-1 rifilato a domicilio dalla Juventus all'Atalanta, domani Gonzalo Higuain vuole segnare anche all'Atletico Madrid per blindare il primo posto nella fase a gironi di Champions League. Alla vigilia della sfida contro i Colchoneros, il Pipita si è presentato in conferenza stampa con Sarri e ha dichiarato:

Mi sento felice non solo per aver deciso di rimanere alla Juventus, ma anche per la maniera con cui mi hanno accolto i compagni e lo staff. Avevo trascorso due anni bellissimi. Tutto sta andando bene, ma non mi accontento

Sulla staffetta col connazionale Dybala:

Ci sta. Nelle grandi squadre ci sono grandi giocatori ed è normale. Stiamo facendo entrambi bene, il mister ci sta aiutando. Mi piace giocare sia con Dybala sia con Cristiano Ronaldo. Sono due grandissimi giocatori, devo adattarmi alle loro caratteristiche

Su Cristiano Ronaldo:

Tutti sappiamo cosa rappresenta per noi Cristiano Ronaldo. Parliamo di un vincente, di un giocatore che contagia. Io cerco sempre di aiutare la squadra e non voglio rubare il trono a nessuno. Siamo tutti importanti qui, chi gioca e chi sta in panchina. Questo è quello che fa la differenza. Qui a Torino l'ho potuto conoscere meglio rispetto a Madrid, sono felice di giocare con lui. Stare in squadra con campioni simili è sempre bello

Su Sarri:

Con lui ho vissuto le migliori stagioni della mia carriera. So quello che vuole per far giocare bene la squadra. Io volevo restare alla Juventus a prescindere da Sarri, ma il mister aveva ragione sul fatto che qualcosa doveva cambiare nella mia testa. Sarri è sempre andato in crescendo. A Napoli mi ha fatto fare il record di gol in Serie A, ha sempre cercato il meglio e ce l'ha fatta

