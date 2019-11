L'attaccante argentino ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo El Pais.

Protagonista assoluto della vittoria ottenuta dalla Juventus sul campo dell'Atalanta nell'ultima giornata di Serie A, Paulo Dybala ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo El Pais alla vigilia della super sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid:

In campo voglio la palla. Ho avuto allenatori che mi chiedevano di non muovermi, di aspettare e restare fermo. Io non ce la facevo. Senza la palla io mi sento perso, devo toccarla, devo stare nell'azione. Ho la necessità di creare qualcosa, di colpire la traversa, fare un doppio passo o un tunnel. Il gol è il gol, chiaro, però ci sono davvero poche cose che mi piacciono di più di fare un assist: quell'abbraccio lì con il tuo compagno che ha appena fatto gol è meraviglioso

Su Messi e Cristiano Ronaldo:

I miei amici mi dicevano proprio questo: "Giochi con il migliore in Nazionale e adesso ti portano l'altro migliore del mondo alla Juve". Io rispondevo: "È un vantaggio per me!". Già. Chi è che non vuole fare un uno-due con i migliori al mondo? Stiamo parlando di due fenomeni assoluti, a livello calcistico e per mentalità. Ho un buon rapporto con Cristiano, parliamo spesso e alle volte ci fermiamo a discutere dopo l'allenamento. Parliamo di Nazionale, della Juventus, ma anche di cose extra campo. E con Leo Messi è lo stesso. La relazione tra noi si è evoluta, com'è logico che sia. Non ci vediamo tutti i giorni ma con il tempo è nato un ottimo feeling: beviamo il mate e giochiamo insieme ad altri compagni a "Trucco", un gioco di carte. Lui è bravo sì, mente bene...

Poi torna indietro con la mente:

Ho cambiato il mio modo di essere leader. Mi sento importante, uno di quelli che i tifosi rispettano, però non mi sento un senatore e non voglio nemmeno esserlo. Un leader deve trasmettere qualcosa, generare un sentimento positivo all’interno del gruppo. Non serve gridare o insultare perché ti rispettino. Bisogna sapere quando e come parlare con un compagno. Certe volte invece basta stare zitti. Evra era un fenomeno in questo. Anche Buffon, che è un signore. Basta la sua presenza per trasmetterti qualcosa

Su Sarri:

Ha un modo di intendere il gioco del calcio totalmente differente rispetto agli altri allenatori che ho avuto. Per me e forse anche per gli altri attaccanti è molto più divertente perché creiamo tanto. Ti permette di rischiare, sai che avrai tante opportunità. Ci sono partite in cui, davvero, creiamo venti occasioni da gol. Immagina cosa possa essere per un attaccante...

Sulle rivali per lo Scudetto:

L'Inter ha un gioco interessante, Conte ha una mentalità differente e questo si nota. Non hanno cambiato così tanti giocatori eppure si nota una squadra con impronta precisa

