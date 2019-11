Lo stop di Barella e l'assenza di Sensi complicano ulteriormente i piani del tecnico. Dirigenza al lavoro per gennaio: De Paul obiettivo principale, lo finanzia Gabigol.

di Andrea Bracco - 25/11/2019 10:23 | aggiornato 25/11/2019 10:28

L'Inter macina punti ma perde pezzi. Sia chiaro: alla vigilia di questa Serie A Antonio Conte avrebbe fatto la firma per essere al secondo posto in questo preciso momento della stagione. I nerazzurri rimangono col fiato sul collo della Juventus e hanno già messo insieme un discreto distacco dalle immediate inseguitrici. Arrivare in Champions League non dovrebbe essere quindi un problema; semmai, visto che l'appetito vien mangiando, l'augurio del tecnico leccese è quello di poter rimanere in scia ai bianconeri per dar loro filo da torcere fino alla fine del campionato. Per farlo servono però dei soldati, di quelli disposti a immolarsi per la causa.

Uno di loro, Nicolò Barella, per il momento è fermo al campo base: uscito nell'intervallo di Torino - Inter a causa di una fastidiosa distorsione al ginocchio destro, sarà costretto a saltare le sei partite che la squadra dovrà giocare da qui fino alla pausa natalizia. Una brutta botta per Conte, che già di recente aveva dovuto fare i conti con l'infortunio - e la conseguente ricaduta - di Stefano Sensi: l'ex Sassuolo è fuori da oltre un mese e la sua mancanza si sente, ma la presenza in campo di Barella era riuscita, almeno parzialmente, a mascherare tale assenza. Ora il mister dovrà guardarsi intorno e capire il da farsi.

Serve una strategia pianificata e ben precisa. Al Grande Torino abbiamo visto tornare in campo Borja Valero, uno dei desaparecidos di inizio stagione: lo spagnolo ha retto un tempo intero su un terreno di gioco reso pesante dal diluvio abbattutosi sul capoluogo piemontese, riuscendo però a gestire molto bene le (poche) energie a sua disposizione. La sua prestazione è stata ordinata e intelligente, pur stretto nella morsa dei centrocampisti granata che, spesso, andavano a raddoppiarlo sperando di potergli soffiare la palla nelle zone di campo più pericolose. Invece no: Borja Valero, così come Candreva, ha dato risposte importanti. Per questo primo rush finale di metà stagione servirà anche lui, e Conte dovrà essere bravo a motivarlo prima di ringraziarlo e invitarlo a cercarsi un'altra sistemazione in vista della prossima estate.

In tutto ciò avrà però un ruolo fondamentale Roberto Gagliardini. Il centrocampista ex Atalanta è fermo da prima della trasferta di Dortmund, e proprio dalla Champions League sarà chiamato a ricominciare la sua scalata all'interno delle gerarchie nerazzurre. Le assenze di Sensi e di Asamoah - che, all'occorrenza, può giostrare da interno di centrocampo - costringono Conte a scelte precise, chiedendo così a "Gaglia" di fare gli straordinari pur non essendo in forma smagliante. Accanto a lui ci sarà Matias Vecino, altro uomo di fiducia del tecnico: l'uruguayano si occuperà ancora una volta di fare da scudiero a Brozovic, magari togliendosi nuovamente lo sfizio di trovare la via del gol, come successo già due volte in stagione.

Parallelamente però bisognerà portare avanti un ragionamento più a lunga gittata. È logico che l'Inter non possa più andare avanti con una rosa così corta, sia dal punto di vista numerico che qualitativo. Intervenire sul mercato è prioritario e Beppe Marotta, consapevole delle esigenze del proprio allenatore, ha già assicurato che la dirigenza è al lavoro per portare qualche rinforzo in vista della sessione di gennaio. Detto del capitolo legato all'attacco, dove la pista Giroud si sarebbe raffreddata per motivi anagrafico-economici, verrà sicuramente fatto un innesto a centrocampo, nel cuore della squadra. Con i rientri di Sanchez e Politano infatti Conte potrebbe accontentarsi di rimanere così davanti, ma in cambio vuole uno sforzo importante in mezzo al campo.

Marotta si sfrega le mani: il nuovo centrocampista lo finanzia Gabigol

Un centrocampista arriverà, e a finanziarlo sarà - guarda un po' il caso - proprio un attaccante. Gabriel Barbosa ha appena vinto, da protagonista assoluto, Copa Libertadores e Brasileirao con il Flamengo, in una stagione che gli ha visto toccare quota 40 reti in quattro competizioni differenti. Numeri da capogiro, soprattutto se consideriamo che Gabigol in Brasile ci era tornato per rilanciarsi. Il centravanti rubronegro ha deciso la finale di coppa con una doppietta nei minuti finali ed è stato accolto come un Dio al suo ritorno a Rio de Janeiro. Il Flamengo ha in ballo una mezza promessa con l'Inter: nel caso di cessione, i rossoneri vorrebbero avere una corsia preferenziale per trattarne il riscatto.

Il problema è che Marotta non si aspettava questo impatto devastante e, adesso, è consapevole che in Europa si potrebbe trovare addirittura qualche club pronto a fare un'offerta monstre per accaparrarselo. I dirigenti brasiliani sono stati chiari: secondo il presidente Landim in nessun altro posto Gabigol sarebbe felice come al Flamengo, ma il giocatore - intervistato dalla tv locale subito dopo il trionfo di Lima - ha assicurato che il suo valore si sarebbe addirittura quadruplicato rispetto a prima. Il che, tradotto in soldoni, significa una cifra che a Rio de Janeiro non possono permettersi. Una cosa però è certa: Gabriel Barbosa lascerà l'Inter, regalando ai nerazzurri un tesoretto importante da reinvestire sul mercato.

De Paul prima alternativa, spunta la suggestione Draxler

Con i soldi della cessione del brasiliano arriverà almeno un centrocampista. La pista più calda di queste ultime settimane, detto che Arturo Vidal e Ivan Rakitic sono difficili per vari motivi, porta a Rodrigo De Paul, mezzala dell'Udinese tra i più positivi anche nell'ultima giornata di campionato, nonostante la sconfitta friulana sul campo della Sampdoria. Pozzo non vorrebbe privarsene a gennaio, ma di fronte all'offerta giusta anche le ultime titubanze sarebbero destinate a sciogliersi: per cedere il talento argentino cresciuto nel Racing, l'Udinese chiede almeno 25 milioni di euro, cifra che più o meno dovrebbe entrare proprio dalla cessione di Gabigol.

De Paul è un pallino della società da più di un anno e all'inizio rappresentava una specie di piano B rispetto a Nemanja Matic, serbo del Manchester United fuori dai piani inglesi e in scadenza di contratto nel 2020. Il mediano dei Red Devils ha parecchie corteggiatrici in giro per l'Europa, e alla corsa per accaparrarselo si è aggiunto di recente anche l'Atletico Madrid. Sempre a Udine gioca Seko Fofana, elemento molto duttile a attualmente un po' ai margini della squadra, un profilo che porterebbe in dote muscoli e qualità, due caratteristiche che ben si sposano con la filosofia calcistica di Conte.

Infine, dalla Francia si parla di una chiacchierata che ha avuto, come oggetto principale, Julian Draxler: l'esterno tedesco, che all'occorrenza può fare la mezzala sinistra, anni fa era uno dei calciatori più contesi d'Europa, mentre oggi vegeta in una turnazione abbastanza rivedibile al PSG. L'ex Wolfsburg vuole lasciare la Ligue 1 e i suoi agenti stanno lavorando per piazzarlo altrove, ma il suo ingaggio attuale al momento è troppo pesante per le casse nerazzurre. Più che di possibilità, quindi, si parla di affascinante suggestione, ma non è detto che più avanti le parti non possano incontrarsi per riparlarne.