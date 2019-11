Antoine Griezmann ha rilasciato un'intervista a due giorni dal match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Autore di 4 gol e 3 assist in 12 presenze in Liga, l'attaccante francese ha esordito parlando delle difficoltà che sta incontrando al Barcellona:

Cerco di imparare e capire come giocano i miei compagni di squadra. Per me è tutto nuovo. Quando ho la palla, capita che mi manchi la fiducia per passare e tirare in porta. Arriverà con il tempo. Messi è un giocatore che non vedremo mai più nei prossimi 40 anni. Possiamo solo goderci il suo calcio, è un piacere giocare accanto a lui. Poi io sono molto timido e ho difficoltà a parlare con gli altri. Non sono il tipo di persona che inizia una conversazione. Spesso io, Messi e Suarez ceniamo insieme e il nostro rapporto non può che migliorare