Le parole del tecnico viola dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona.

25/11/2019

La Fiorentina ha perso 1-0 sul campo dell'Hellas Verona nel match valido per la 13esima giornata di Serie A. In campo non s'è visto Federico Chiesa, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Di lui ha parlato così il tecnico dei viola Vincenzo Montella nel post-partita:

Sabato Federico - ha esordito Montella, come riportato da Il Corriere Fiorentino - non si è potuto allenare e lo stesso la mattina prima della gara. Non se l'è sentita di giocare, ma l'ho portato comunque in panchina perché speravo che scaldandosi si sarebbe sentito meglio

Così invece il direttore sportivo Daniele Pradé:

È tornato dalla Nazionale con un problema al pube e con questo campo pesante non era in grado di giocare. Non si è sentito nelle condizioni ideali per aiutare la squadra, speriamo di recuperarlo per la prossima

Durante la pausa per le Nazionali Chiesa aveva giocato contro l'Armenia sfornando due assist e segnando un gol. Evidentemente però è tornato non al meglio e ha preferito restare a riposo.