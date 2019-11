Parole fuori luogo che non potevano passare inosservate. A pronunciarle è stato il presidente del Brescia, Massimo Cellino, che nel tentativo di fare una battuta ha risposto così ai cronisti che chiedevano aggiornamenti sul caso Mario Balotelli a margine dell'assemblea di Lega Serie A in via Rosellini:

Cellino ha proseguito:

Nel calcio ci sono squadre che combattono e vincono, se pensiamo che un giocatore da solo possa vincere le partite, offenderemmo la squadra. Altrimenti, giocheremmo uno contro undici. Grosso ha fatto un errore, in conferenza ha parlato di Balotelli e non della squadra. L'ho preso a fine mercato, non per vendere abbonamenti. L'ho comprato perché poteva essere un valore aggiunto, l'abbiamo fatto diventare un punto di debolezza per sovra-esposizione. Se continuamo a parlarne, facciamo male a lui e a noi

Sui social:

Non leggo cosa viene scritto sui social. Se vivessimo per giocare a calcio e non per i social, affronteremmo il calcio nella maniera giusta. Sono un vecchio elefante di questo calcio. Mi difendo da questa modernità, il mondo italiano è per quello che si dice e non per quello che si fa. Allo stesso tempo, però, Balotelli dà forse più peso ai social che ai suoi valori da sportivo. Non l'ho preso per i social, ma perché è alto un metro e novanta, è un animale. Deve imparare a rispondere in campo. Non speravo che fosse quello che doveva salvare la squardra. Ripetto, credo sia troppo facile usarlo come capro espiatorio, è anche per questo che ho cambiato allenatore. In questo momento andava aiutato lui più di quanto lui potesse aiutare noi. Adesso ci siamo indeboliti come squadra, è difficile aiutarlo. Dobbiamo parlare il meno possibile e spegnere sti c***o di social...