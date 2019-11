Sono convinto che un attaccante come Ibrahimovic, nonostante l'età, possa ancora giocare nei club più forti del mondo e fare la differenza. Ma venire qui non avrebbe senso essendoci già Harry Kane

Zlatan è un calciatore fantastico e un grande uomo, abbiamo un rapporto speciale. Ci intendiamo alla perfezione, abbiamo la stessa passione. Ma non c'è nessuna possibilità che possa arrivare al Tottenham. Abbiamo il migliore attaccante d'Inghilterra, nonché uno dei migliori tre al mondo. Per questo motivo sarebbe un'operazione che non avrebbe senso

Le parole dello Special One in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Olympiakos.

