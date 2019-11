"Zidane deve smetterla di parlare di Mbappé". Così qualche settimana fa si era espresso il direttore sportivo del PSG, Leonardo. Ma Zinedine Zidane continua a ricevere domande sull'attaccante francese e si limita a rispondere.

È successo ovviamente anche alla vigilia della sfida di Champions League tra i Blancos e i parigini, in programma martedì sera al Santiago Bernabeu. In conferenza stampa, Zizou ha dichiarato:

Con Mbappé non si può parlare di amore a prima vista, è da un sacco di tempo che sono innamorato di lui. Da quando è venuto qui a Valdebebas a fare una provino. Se si innamorerà del Real? Non posso risponderti, domani è solo un rivale e a me adesso interessa cosa faremo noi e quindi, casomai, come fermarlo. Chi toglierei al PSG fra lui e Neymar? Credo giochino tutti e due, comunque non so, sono entrambi fortissimi